В первые дни весны свердловчан ждет небольшое потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралгидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в первые дни весны с 1 по 3 марта 2021 года. Согласно прогнозам, в Свердловскую область в ближайшие дни, наконец, придет потепление и будет идти небольшой снег.

В понедельник, 1 марта 2021 года, днем столбики термометров покажут от -11 до -16 градусов. До -20 температура воздуха опустится только в горах и низинах.

Во вторник, 2 марта 2021 года, ночью в низинах похолодает до -29, в остальной местности до -19,-24. Днем воздух прогреется до -7,-12 градусов. Также в дневное время синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду.

В среду, 3 марта 2021 года, ночью столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов, при прояснении до -22. Днем потеплеет до -2,-7 градусов.