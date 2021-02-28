Появилось видео, как под Екатеринбургом грузовик МАН врезается в легковушку с четырьмя людьми

Момент перед столкновением грузовика и легковушки. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В воскресенье днем 37-летняя водитель Лады выехала на Пермский тракт с ЕКАДа. Она двигалась в сторону Первоуральска, но в районе 342 километра не справилась с управлением. Машину занесло, она ударилась в ограждение, после чего встала поперек полосы, по которой ехал грузовик МАН. Видеорегистратор, установленный в его кабине, записал момент столкновения. После удара легковушку отбросило в кювет.

- На месте происшествия проводятся процессуальные действия, обстоятельства устанавливаются, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

В легковушке помимо женщины сидел еще один взрослый и двое детей. Всех госпитализировали в больницу с травмами. Их состояние уточняется.