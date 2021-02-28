Жители района Кольцово и Арамиля пожаловались на пропавшее электричество

Вместе со светом в некоторых домах пропала горячая вода. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители Екатеринбурга и пригородов в воскресенье, 28 февраля, пожаловались на блэкаут - внезапно в ряде домов пропало электричество. Так, его нет в районе Кольцово и в Арамили.

- Произошло технологическое нарушение на одном из объектов генерации, - уточняют в «Россети Урал». - Специалисты осуществляют перевод нагрузок на резервные схемы. Объемы жителей Екатеринбурга и его пригородов, у которых нарушено электроснабжение уточняются и будут чуть позже.

Причина случившегося пока не ясна. Однако сами жильцы, у которых нет электричества, пожаловались на то, что вместе с ним пропала и горячая вода.