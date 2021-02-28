На улице Луначарского в Екатеринбурге иномарка сбила школьницу

Авария произошла в половине первого часа дня. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В половине первого часа дня на улице Луначарского в Екатеринбурге произошла авария. Иномарка «Шевроле Лачетти» сбила 10-летнюю девочку.

- 22-летний водитель автомашины, двигаясь по улице Куйбышева при повороте налево на улицу Луначарского допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Бригадой скорой медицинской помощи девочка с ушибами грудной клетки и брюшной полости госпитализирована в ДКГБ №9.

По словам водителя, девочка бежала по переходу из-за чего он не смог предотвратить наезд. При этом за четыре года с того момента, как он получил водительские права, мужчина 24 раза нарушал ПДД.