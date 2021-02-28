Пожарные спасли из горящей квартиры жителя Нижнего Тагила

На место ЧП выезжали 3 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором часу дня в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на пятом этаже. На место ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью маски «Самоспасатель» по лестничным маршам спасен один человек, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут.

Никто из людей не пострадал.