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Происшествия

Пожарные спасли из горящей квартиры жителя Нижнего Тагила

С помощью маски для дыхания они вывели его на улицу
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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На место ЧП выезжали 3 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС.

На место ЧП выезжали 3 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором часу дня в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на пятом этаже. На место ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью маски «Самоспасатель» по лестничным маршам спасен один человек, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут.

Никто из людей не пострадал.

ЧП