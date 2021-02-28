За февраль из Екатеринбурга вывезли 340 тысяч тонн снега

А за прошедшую ночь из города вывезли более 7 тысяч тонн снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург снова замело снегом. Под конец февраля сугробы выросли такие, будто сейчас середина января. В связи с этим ночью на улицы города вышло 287 единиц уборочной техники и еще 119 рабочих.

- Благоустроители отправили на полигоны более 7 тысяч тонн снега, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано почти 86 тонн противогололедных материалов и 51 тонна мелкофракционного щебня.

Днем на улицах столицы Урала продолжает работать еще 194 машины спецтехники, добавляют в мэрии. Также службы благоустройства рассказали, сколько всего за февраль вывезли из Екатеринбурга снега - 340 тысяч тонн.