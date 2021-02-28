Очевидцы записали на видео, как в Екатеринбурге ночью сгорел Мерседес

Тушить иномарку приехали 11 сотрудников МЧС. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В половине четвертого часа ночи на улице Чкалова в Екатеринбурге начался пожар. Загорелась иномарка Mercedenz-Benz, припаркованная во дворе. Случившееся записали на видео жильцы одного из домов. На съемке видно, как легковушка полыхает, словно факел, у гаражей, а черный дым от нее стелется по двору.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут.

По предварительной информации, в огне никто из людей не пострадал.