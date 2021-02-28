Превратила мужа в наркомана: жительница Новой Ляли заявила в полицию на свою знакомую

Свою вину задержанная женщина признала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Ляле полиция задержала женщину, которая решила превратить своего знакомого в наркомана. Все случилось, когда она пригласила его к себе домой. Посиделками и беседой дело не ограничилось. В какой-то момент хозяйка квартиры предложила мужчине принять наркотики.

- Она предложила употребить наркотическое средство путем внутривенной инъекции, умолчав о негативных последствиях его употребления и противоправности действий, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчина согласился и хозяйка квартиры сделала ему укол. Впоследствии, когда об этом узнала жена мужчины, она позвонила в полицию и рассказала о том, что случилось. Задержанная женщина свою вину признала. По статье «склонение к потреблению наркотических средств» ей грозит до пяти лет лишения свободы.