В первый день весны столбики термометров в Екатеринбурге опустятся до -14 градусов Цельсия

Ранее синоптики обещали, что сильных морозов в Екатеринбурге больше не будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 марта в Екатеринбурге будет довольно холодно, хоть и без морозов. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -18... -20 градусов Цельсия, а днем поднимутся до -12...-14. Зато ветер будет относительно слабый. До 5 метров в секунду днем. Во вторник, 2 марта, станет чуть теплее.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ночью -20...-22 градуса. Днем -6...-8 градусов.

Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.