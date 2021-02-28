«Уралочка» одолела челябинскую «Динамо-Метар» со счетом 3:1

Тремя днями ранее на встрече с «Динамо-Метар» свердловчанки победили со счетом «3:0». Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

Накануне вечером екатеринбургская волейбольная команда «Уралочка-НТМК» встретилась с челябинской «Динамо-Метар». Игра проходила на домашней площадке челябинских волейболисток, а закончилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургских. Это был матч в рамках 25 тура Чемпионата России Суперлиги Париматч.

- Всего тремя днями ранее, «Уралочка» уже провела встречу с данным соперником на своей домашней площадке в Екатеринбурге, - напоминают в пресс-службе «Уралочка-НТМК». - Матч прошел в рамках ранее перенесенного 12-го тура Суперлиги. Из него, с «сухим» счетом 3:0 победителями вышли свердловчанки.

Впереди у «Уралочки» еще один выездной матч. Он пройдет 2 марта в Казани. Играть свердловчанки будут с местным «Динамо-АК Барс».