В Екатеринбурге бывший полицейский хранил в подвале больше четырех килограммов наркотиков

Полицейского уволили за поступок, порочащий честь сотрудника ОВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №1 завели уголовное дело.

- В подвальном помещении, которое находилось в пользовании обвиняемого, нашли и изъяли сверток, в котором, как позже выяснит экспертиза, находилось более четырех килограммов метамфитамина, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Подвальное помещение, о котором идет речь, находится на Восточной,24.

Откуда у бывшего оперативника, который боролся с наркотиками, оказался столь внушительный объем «запрещенки», пока не ясно. На старшего лейтенанта завели уголовное дело по второй части статьи 228 (Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере). После этого оперативника уволили из полиции за поступок, порочащий честь офицера органов внутренних дел.

Сейчас бывший полицейский находится под стражей.