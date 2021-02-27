Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл «Сибири» с разгромным счетом

Проиграв этот матч, «Автомобилист» остался на седьмом месте в турнирной таблице Востока. Фото: ХК «Автомобилист»

В Екатеринбурге 27 февраля состоялся матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и «Сибирью». Для нашей команды эта игра стала заключительной в регулярном чемпионате КХЛ 2020/21.

Встреча проходила в Екатеринбурге.

Соперники смогли оформить первую шайбу в ворота «Автомобилиста» уже на второй минуте после начала матча. Новосибирцы смотрелись увереннее во всех периодах и к концу встречи табло показывало 0:4 в пользу «Сибири».

Проиграв этот матч, «Автомобилист» остался на седьмом месте в турнирной таблице Востока.