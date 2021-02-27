В Екатеринбурге почтили память Бориса Немцова

Политик был убит в 2015 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 27 февраля в Екатеринбурге почтили память политика Бориса Немцова, который был убит в Москве в 2015 году.

Как всегда, импровизированный мемориал был установлен у памятника отцам основателям города Татищеву и де Геннину.

На фото можно было увидеть политика в разные годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 90-х Борис Немцов являлся первым губернатором Нижегородской области, а позже занимал различные посты в правительстве Бориса Ельцина. Позже Немцов стал оппозиционным политиком.

Он был убит на Москворецком мосту. Оппозиционер скончался на месте от четырех выпущенных в него пуль. Исполнители преступления были найдены и получили от 11 до 20 лет колонии. Но заказчики заказного убийства до сих пор не найдены.