В Екатеринбурге студенты перебросали в снежки будущих прокуроров и журналистов

Первое место заняли студенты Уральского института управления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 27 февраля, в ЦПКиО им. Маяковского, несмотря на морозную погоду, было жарко. Ведь там проходил турнир под названием «Снежная заруба». В ходе него команды должны закидывать друг друга снежками. Побеждает наиболее меткий.

Организатором соревнований выступил Общероссийский Народный фронт в Свердловской области.

Борьба выдалась бескомпромиссной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОНФ отметили, что это первый подобный турнир на Урале. А сегодняшняя забава является японской игрой юкигассен.

Турнир начался в 12:00 и закончился в начале седьмого.

Не обошлось без падений Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Под конец стало холодно, пришлось согреваться чаем, - рассказали организаторы.

Первое место в беспощадной «Снежной зарубе» заняла команда «Прайм», состоящая из студентов Уральского института управления (филиала РАНХиГС). Второе место заняла команда «Юристы», состоящая из студентов Института прокуратуры. На третьем месте расположилась «Великолепная восьмерка». Эта команда состояла из журналистов «Четвертого канала» и сотрудников ЦПКиО им. Маяковского.

Больше фото с турнира смотрите в нашей большом фоторепортаже.