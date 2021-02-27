ГИБДД призвала водителей быть предельно осторожными из-за надвигающихся на Урал снегопадов

В непогоду у машин может увеличиться тормозной путь. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ГИБДД призвала свердловских водителей быть предельно внимательными на дорогах. Это связано с тем, что в регионе 28 февраля ожидаются обильные снегопады.

- Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - напомнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что в период непогоды на пешеходах может быть накинут капюшон. Он существенно снижает обзор, что может привести к ДТП.

Пешеходам, в свою очередь, также нужно помнить, что у машин на мокром покрытии увеличится тормозной путь.

В случае возникновения внештатных ситуаций обратиться в ГИБДД можно по круглосуточным телефонам 02 или 112. При необходимости инспекторы могут оказать содействие в вызове эвакуатора.