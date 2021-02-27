В Среднеуральский женский монастырь, куда на днях нагрянули силовики, приехала уполномоченный по правам человека

Силовики искали в монастыре монаха Силуана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральский женский монастырь, в который несколько дней назад вновь нагрянули силовики, приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Об этом рассказали в соцсетях сторонники опального отца Сергия. Помимо омбудсмена к стенам обители приехали реабилитанты Благотворительного фонда «Ника».

- Сегодня, 27 февраля около 10:00, реабилитанты из БФ «Ника» численностью более 10 человек пытались прорваться в Среднеуральский женский монастырь. По нашим данным, остановил их только личный звонок митрополита Евгения, которому были вынуждены позвонить монахини монастыря, - сообщают сторонники бывшего схиигумена.

Они уверяют, что БФ «Ника» является чем-то вроде боевого отряда Екатеринбургской епархии.

Напомним, это уже второй штурм Среднеуральского женского монастыря за последние несколько месяцев. Ночью 26 февраля в обитель вновь нагрянули бойца ОМОНа. Как оказалось, силовики искали монаха Силуана, который подозревается в тройном убийстве.