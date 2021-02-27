В Екатеринбурге трамвай зажал руку 4-летнему мальчику и поехал

ЧП произошло на остановке «ТЦ Современник». Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге поездка в трамвае кончилась для 4-летнего мальчика переломом кисти. Травму он получил из-за того, что водитель трамвая не вовремя закрыла двери.

Все случилось накануне около 18 часов на остановке «ТЦ Современник». Трамвай ехал 22-му маршруту.

- В ходе выяснения обстоятельств аварии, сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что мальчик ехал с бабушкой из детского сада, на остановке бабушка вышла первая, чтобы взять его на руки, в этот момент двери закрылись и трамвай начал движение, в результате чего, мальчику зажало руку, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Как установили инспекторы, трамваем управляла 22-летняя девушка. Ее стаж вождения четыре года. Она рассказала, что когда заканчивала посадку, посмотрела в правое боковое зеркало, но не заметила ребенка. В итоге водитель закрыла двери и начала движение, но как только поняла, что мальчику зажало руку, тут же остановилась.

В ходе начавшегося дознания сотрудники ГИБДД примут по факту случившегося мотивированное решение.