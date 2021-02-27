В Royal Flight рассказали, как будут возвращать в Екатеринбург туристов, застрявших в Анталье

В турецком аэропорту сейчас остаются пять уральцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В авиакомпании Royal Flight прокомментировали задержку рейса и инцидент с уральскими туристами. Напомним, они были должны вылететь из Антальи в Екатеринбург, но рейс заменили из-за технических неисправностей. Но попасть на новый самолет смогли не все пассажиры, а лишь те, кто покупал билеты через туроператора.

Представитель авиакомпании рассказал, что 184 пассажира смогли вылететь в Екатеринбург спустя четыре часа после замены рейса. Но часть пассажиров действительно не смогла попасть на борт.

В Royal Flight заявили, что 15 екатеринбуржцев, оставшихся в турецком аэропорту, добровольно отказались от предложенной им гостиницы.

- 184 пассажира вылетели в Екатеринбург спустя 4 часа, а оставшимся 15 пассажирам было предложено лететь через сутки с размещением в отеле на время ожидания рейса. В итоге эта группа пассажиров добровольно отказалась от предложенного проживания в отеле и вылета через сутки. Также они обратились по месту покупки билета с требованием о возврате денег за неосуществленную перевозку нашей авиакомпании. Данное требование было удовлетворено, – цитирует пресс-секретаря Royal Flight Максима Курашвили сайт TourDom.ru.

В авиакомпании добавили, что сейчас в аэропорту Антальи находятся пять пассажиров, которые были должны вылететь в Екатеринбург. Авиакомпания планирует отправить их в столицу Урала транзитом через Уфу. Правда, пока не ясно, согласились ли пассажиры на это вариант.