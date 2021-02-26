В Екатеринбурге полиция задержала пару, которую подозревают в распространении наркотиков

Молодых людей на время следствия заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали пару, которую подозревают в сбыте запрещенных веществ. Во время обысков в квартире по улице Соболева у молодых людей 29 и 34 лет нашли 20 свертков с неизвестным веществом. Вес изъятого составил восемь граммов. Экспертиза определила, что в пакетиках находятся синтетические наркотики.

- Как выяснили полицейские, подозреваемые приобретали наркотики через тайники-закладки для дальнейшего распространения по городу, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодых людей на время следствия заключили под стражу. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.