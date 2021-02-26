В Реже сотрудники скорой помощи спасли семью из пожара

Фото: министерство здравоохранения Свердловской области

В Реже Свердловской области бригада скорой помощи, возвращавшаяся с вызова глубокой ночью, спасла из пожара семью из пяти человек. Водитель машины Олег Чепчугов заметил, что рядом с частным домом горит гараж. Медики бросились к воротам, чтобы разбудить хозяев. На шум выбежал мужчина, который рассказал, что в доме находятся его жена, двое детей и бабушка, все они спали и даже не подозревали, какая им грозит опасность.

Врачи помогли жильцам эвакуироваться и предложили погреться в служебной машине, чтобы не стоять на морозе.

- Мы гордимся теми, кто не только достойно выполняет свои обязанности, но и всегда готов прийти на выручку населению в трудную минуту. Такая самоотверженность не останется без внимания, - отметил главный врач Режевской ЦРБ.

Площадь возгорания составила 90 квадратных метров, однако четыре пожарные машины и 15 человек личного состава смогли отстоять жилую постройку.