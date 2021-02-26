В Нижнем Тагиле ищут преступника, нарушившего подписку о невыезде

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле объявили в розыск ранее судимого 46-летнего местного жителя. Летом прошлого года на мужчину завели уголовное дело за истязание сожительницы, также он угрожал ей убийством. Полиция не стала заключать его под стражу и оставила преступника под подпиской о невыезде, однако мужчина решил скрыться.

- Сотрудники полиции проверили все возможные адреса его появления, но установить его местонахождение не удалось. Знакомые и родственники говорят, что на связь мужчина не выходит, - рассказывают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Если вы знаете, где может находиться беглец, сообщите в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или на линию 102.