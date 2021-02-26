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В Нижнем Тагиле в торговом центре «Феникс» произошел пожар

Двухэтажное здание сильно задымлено
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Спасатели успели эвакуировать посетителей и сотрудников комплекса

Спасатели успели эвакуировать посетителей и сотрудников комплекса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 26 февраля в Нижнем Тагиле в торговом центре «Феникс», который находится напротив дворца культуры «Юбилейный», вспыхнул пожар. Спасатели успели эвакуировать посетителей и сотрудников комплекса.

- Сейчас двухэтажное здание сильно задымлено. На месте работают спасательные службы. На данный момент нет никакой информации о пострадавших, - Об этом пишет местное издание ТагилСити.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, им предстоит выяснить настоящую причину пожара.

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