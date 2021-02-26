Протащил 15 метров: в Екатеринбурге осудили мужчину, который едва не задавил автоинспектора

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водителя Subaru Legacy привлекли к ответственности за неповиновение полиции. История произошла ночью 23 февраля. Экипаж ГИБДД остановил японскую иномарку для проверки документов. Во время общения с инспектором мужчина нервничал, а в салоне чувствовался запах алкоголя. Водителя попросили проследовать в служебную машину, чтобы пройти проверку на опьянение, однако мужчина отказался, ему объяснили, что полицейские могут применить силу, однако это не убедило молодого человека.

Далее события развивались стремительно. Полицейский пытался открыть дверь машины через приоткрытое окно, однако водитель рванул с места, и инспектора по инерции протащило 15 метров из-за зажатой стеклом руки. После этого парень поспешил скрыться с места происшествия.

- Утром 23 февраля водитель сам явился в городское УМВД, чтобы написать соответствующее заявление, где и встретился с сотрудниками ДПС, которые его остановили, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По решению Железнодорожного районного суда мужчину привлекли к административной ответственности и назначили 12 суток ареста.