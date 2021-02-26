Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Свердловской области на железнодорожном перегоне нашли тело мужчины

По одной из версий 69-летний пенсионер попал под поезд
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас следователи ищут состав, который мог наехать на мужчину

Сейчас следователи ищут состав, который мог наехать на мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ночь на 26 февраля на 195 километре 10 пикета перегона «Худякова – Ирбит» нашли тело 69-летнего мужчины. Характер травм говорит о том, что пенсионер попал под поезд. В региональном следственном комитете начали проверку.

- Следственными органами проведен осмотр места происшествия, устанавливается подвижной состав, совершивший наезд на мужчину, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады проходящего поезда, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Судебной экспертизе предстоит определить точную причину смерти мужчины, проводится мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства и восстановить картину происшествия.

ЧП