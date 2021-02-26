В Екатеринбурге на полтора месяца закроют улицу Солнечную

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение транспорта по улице Солнечной от дома № 33 до дома № 66. С 16 марта по 29 апреля здесь будет проходить строительство сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Работы проведет общество с ограниченной ответственностью «Гидро-с».

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения, - сообщают в мэрии Екатеринбурга.

Чтобы не создавать автомобилистам дополнительные трудности, городская администрация постоянно обновляет сведения о текущих дорожных работах. Информационная карта опубликована на официальном сайте Екатеринбурга.