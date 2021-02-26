ВТБ: россияне в февральские праздники втрое увеличили туристические траты в Екатеринбурге

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Траты россиян на путешествия и развлечения в Екатеринбурге и области в февральские праздники выросли втрое к аналогичному периоду прошлого года и составили 84 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее заметно – в три раза – выросли расходы путешественников в гостиницах и развлекательных учреждениях региона, также вдвое увеличились траты в кафе и ресторанах.

Во время праздничных выходных основная доля трат гостей региона пришлась на заведения общепита: объем транзакций в кафе и ресторанах за три дня составил более 39 млн рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.

Выручка гостиниц Свердловской области выросла до 6,5 млн рублей, продемонстрировав трехкратный рост по сравнению с прошлым годом. Средний чек одной брони составил 3,5 тыс. рублей (+21% год к году). Также утроились расходы на развлечения – кино, театры и концерты. Объем покупок в учреждениях этого сегмента в праздничные дни превысил 2,4 млн рублей. Средний чек составил 1,4 тыс. рублей.

В целом по России наблюдается аналогичная динамика. Траты россиян на путешествия и развлечения в главных туристических локациях в февральские праздники выросли вдвое к аналогичному периоду прошлого года и достигли 7 млрд рублей. Львиная доля трат — почти 6 млрд — пришлась на кафе и рестораны. Объем операций в них оказался втрое выше, чем годом ранее, и на 13% — чем за этот же период предыдущей недели.

В 2 раза по сравнению с прошлым годом, до 589 млн рублей, выросли расходы россиян на развлечения в поездках – кино, театры и концерты. Это на 43% больше, чем неделей ранее. Также почти в 1,5 раза выросли расходы на гостиницы: они достигли 238 млн рублей, это на 42% больше, чем годом ранее, и на 32% выше, чем на прошлой неделе. В 2,6 раза год к году и на 85% по сравнению с предшествующей неделей увеличились расходы россиян на аренду автомобиля. При этом расходы на авиаперелеты и туры уменьшились на 48% год к году и составили всего 270 млн рублей.

- За прошлый год соотечественники уже успели распробовать все преимущества внутренних туристических маршрутов. Поэтому на длинные праздничные выходные многие выбрали отдых на российских курортах или городской туризм в исторических локациях, несмотря на аномальные морозы и открытые границы по ряду зарубежных направлений. Кроме того, немалая часть россиян предпочла продлить себе праздники за счет отпускных дней, поэтому по итогам текущей недели мы ожидаем увидеть не менее значительный рост туристических трат по сравнению с прошлым годом, - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Многие москвичи и жители европейской части России на праздники отправились в путешествие по Золотому кольцу России. В заведениях общепита Владимира, Суздаля, Ярославля и других городов популярного туристического маршрута гости оставили почти 8 млн рублей – примерно в 3 раза больше, чем в этот же период год назад. Также в 2,7 раза выросли траты путешественников на бронирование местных гостиниц, на размещение у них ушло 3,5 млн рублей. Всего же туристические расходы в городах Золотого кольца увеличились в 2,5 раза год к году и составили 12,5 млн рублей.

Также вдвое больше, чем годом ранее, туристы потратили в топ-5 популярных горнолыжных курортов. Туристические расходы там составили за три дня 33 млн рублей –

на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего на горнолыжных курортах россияне потратили на размещение – 21 млн рублей. Это в 2,4 раза превышает расходы прошлогодних февральских праздников и на четверть – траты на курортах во время прошлого уикенда. На развлечения лыжники и сноубордисты потратили в три раза больше, чем годом ранее. Расходы на кафе и рестораны увеличились в 2 раза – до 7,4 млн рублей. И даже траты на авиабилеты и туры выросли к прошлому году – на 8%, до 3,3 млн рублей.

Несмотря на сохранения ряда ограничений из-за пандемии, многие россияне отправились на праздники в Санкт-Петербург. Траты по основным туристическим категориям в Северной столице выросли на 36% год к году и достигли 185 млн рублей. Наиболее значительно выросли траты в кафе и ресторанах – в 2 раза, до 60 млн рублей. На 57%, до 85 млн рублей, увеличились расходы туристов на гостиницы (рост в 1,5 раза к предыдущей неделе). При этом ожидаемо просела выручка театров, кино и концертных залов, наполняемость которых по-прежнему ограничена из-за эпидемиологической ситуации.

В разы нарастил выручку курортный кластер Краснодарского края. Туристические расходы там выросли в 2,4 раза к прошлому году и достигли 150 млн рублей. Свыше 105 млн рублей путешественники оставили в заведениях общепита – в 3 раза больше, чем год назад. В 2,7 раза увеличился оборот кубанских гостиниц – до 36 млн рублей. По остальным ключевым категориям трат также зафиксирован рост в несколько раз. Также кратно увеличились траты путешественников на Байкале и на Алтае. Более скромный рост – на несколько десятков процентов – зафиксирован в традиционно популярных у туристов Казани и Нижнем Новгороде.