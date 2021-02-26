Силовики рассказали о разыскиваемом за тройное убийство отце Силуане

Убийца Силуан, как оказалось является беглым преступником Андреем Храмовым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет раскрыл подробности операции в Среднеуральском женском монастыре. Как оказалось, силовики при поддержке полиции и ОМОНа Росгвардии искали беглого убийцу Андрея Храмова (отец Силуан), который оказался одним из последователей отца Сергия (Романова). В 2001 году он был объявлен в розыск за тройное убийство и разбой.

- Мероприятия по установлению местонахождения указанного третьего фигуранта в настоящее время продолжаются, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции подтверждают информацию о розыске преступника.

- На территории Среднеуральского женского монастыря сегодня действительно работали сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел свердловского гарнизона полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии, - отметил официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.