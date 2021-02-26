Свердловская УФАС признала оскорбительным рекламный ролик «Брусники»

К ответственности УФАС привлечет рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская УФАС нашла нарушения в рекламном ролике «Брусники», в котором девочка показывает неприличный жест. Согласно результатам комиссии, видеозапись под названием «Потому что Брусника», опубликованная на YouTube, нарушает закон о рекламе. Как считают представители УФАС, в ней используются непристойные и оскорбительные образы. Кроме того из-за клипа формируется негативное отношения к лицам, проживающим в домах старой застройки и нарушается запрет, связанный с защитой несовершеннолетних. К ответственности УФАС привлечет рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя.

- Принято решение - не выдавать предписание компании «Брусника», так как информация о дальнейшем распространении такой рекламы у комиссии отсутствует, - рассказали в пресс-службе УФАС. - Выявленные нарушения являются поводом для административного преследования ответственных лиц по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Напомним, что в ролике «Брусники» показывают грустную девочку, в старой квартире накануне переезда. Затем кадры меняется, и она идет по двору мимо других детей, провожая взглядом район. Девочка подходит к машине и перед тем, как сесть в нее, бросает подругам плюшевого медведя через плечо. Сев в машину, она улыбается и демонстрирует «средний палец». После чего на видео появляется логотип компании-застройщика и надпись «Потому что Брусника».

Решение Свердловского УФАС может быть оспорено в Арбитражном суде Свердловской области.