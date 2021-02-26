Фото: СК по Свердловской области

В Полевском на производственном предприятии на улице Володарского накануне днем погиб 38-летний рабочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Проводятся допросы, истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся обеспечения требований безопасности на данном предприятии. Для определения точной причины смерти мужчины, а также причин произошедшего проводятся соответствующие экспертные исследования, - рассказали в СК по Свердловской области.

По версии следствия, в производственном помещении произошла утечка газа из промышленного баллона. Мужчина почувствовал запах газа и решил остановить работавшее оборудование. В этот момент произошел мощный хлопок скопившейся газовоздушной смеси. От взрыва в помещении обвалилось часть стен. Мужчина погиб.