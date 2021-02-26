Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге покончил с собой 29-летний парень по имени Роман. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, тело обнаружил дядя погибшего.

- В 9 утра 25 февраля в дежурную часть отдела полиции № 4 поступил звонок от жителя соседнего дома по улице Академика Бардина. Мужчина заявил, что обнаружил в квартире труп племянника, - рассказал инсайдер.

Родственники Романа подтвердили информацию, но заявили, что не знают о причинах поступка. Известно, что молодой человек много месяцев не заходил на свою страницу во «ВКонтакте».

По словам одного из друзей Романа, парень жил один в квартире, которая ему досталась от родственников.

- Он говорил мне, что ему отдали квартиру на Юго-Западе. Жил один, для разнообразия завел рыбок, - поделился с «КП» знакомый Романа.

На странице Романа в соцсетях указано, что он окончил УрФУ в 2012 году.