В Среднеуральском женском монастыре снесли пост охраны

Будку снесли во время визита митрополита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторонники отлученного от Церкви отца Сергия (Николай Романов) сокрушаются - на следующий день после того, как ночью ОМОН опять штурмовал Среднеуральский женский монастырь, кто-то приехал и снес будку охранников.

- Неизвестные экскаватором ломают охранную будку на первом пропускном пункте Среднеуральского женского монастыря, - рассказали сторонники отца Сергия. - Охрана монастыря не была предупреждена, у людей не было возможности забрать личные вещи и иконы.

Вместе с будкой убран был и шлагбаум, мешавший заезжать на территорию обители. Добавим, что ОМОН нагрянул в монастырь посреди ночи. При их поддержке в кельях проходили обыски. По одной из версий, они искали отца Силуана, который с 90-х годов был в розыске за убийство.

Добавим, что сам Сергий сейчас находится в Москве в СИЗО. Его задержали во время предыдущего штурма обители ОМОНом, который произошел накануне Нового года.

Шлагбаума теперь тоже нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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