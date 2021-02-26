В Свердловской области за прошлый год стала на четыре миллиардера больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за год выросло число миллионеров и миллиардеров. Согласно результатам декларационной кампании, которые озвучила на пресс-конференции замруководителя регионального управления ФНС Лидия Исаева, в нашем регионе в 2019 году было 18 человек, получающих больше миллиарда в год, а в 2020 - уже 22. И это не смотря на трудности, возникшие из-за пандемии.

Что касается миллионеров, то их количество также увеличилось. На данный момент в Свердловской области больше 41 тысячи людей, получающих в год больше миллиона рублей. Так, например от 1 до 10 миллионов получают 40,3 тысяч человек. Их количество за прошлый год выросло на 16%.

В налоговой отметили, что рост доходов у жителей Свердловской области фиксируют регулярно. По их данным в среднем годовой доход свердловчанина составляет 625 тысяч рублей в год.