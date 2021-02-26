На месте работают 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожар произошел в подземном паркинге 30-этажного строящегося дома на Большакова, 147. Как рассказали очевидцы, к дому съехались спецслужбы, в том числе скорая помощь и полиция. По данным МЧС, в бытовом помещении на минус первом этаже на площади 20 квадратных метров горело хозяйственное имущество.

- В11:35 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 71 человек. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

В 12:17 пожарные локализовали огонь. Еще через 19 минут было ликвидировано открытое горение. На месте работают 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.