Закроет кредиты и купит Play Station 5: комик из Екатеринбурга рассказал куда потратит деньги, если выиграет на «Сomedy Баттл»

Фото: пресс-служба ТНТ

Комик из Екатеринбурга Даниил Стебнев стал одним из участников нового отборочного этапа 11-го сезона шоу «Сomedy Баттл» на ТНТ. Молодой человек рассказал, куда потратит деньги, если ему удаться получить главный приз - пять миллионов рублей. По его словам, он планирует закрыть кредиты, которые, как он признался, появились благодаря 2020 году и пандемии, а также купит Play Station 5, телевизор и улетит отдохнуть.

Даниил Стебнев будет выступать в составе дуэта «ДаняВаря» с Варварой Любимец из Новосибирска. Еатеринбуржец, начинал карьеру юмориста с КВН. С 2015 года он пытался пройти кастинг на «Сomedy Баттл».

- В КВН я начал играть довольно поздно, на последнем курсе универа и соскочил быстро. Я периодически ходил на кастинги камеди, потому что думал, что я великий юморист, хотя кастинги показывали обратное, - рассказал Даниил Стебнев. - И вот в 2020 году я попал в сезон с товарищем по цеху, но мы вылетели в первом же этапе. Мы уже были знакомы с Варей, и она своими глазами видела этот провал.

Увидеть Даниила Стебнева на сцене можно будет уже сегодня в 22:00 на телеканале ТНТ. На шоу решится пройдет ли екатеринбуржец в следующий этап.