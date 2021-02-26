Кондукторам в общественном транспорте Екатеринбурга нашли замену

Валидаторы появятся в автобусах к лету 2021 года Фото: Андрей АБРАМОВ

По три валидатора в ближайшее время появится в 57 новых автобусах, которые пустят по востребованным рейсам в Екатеринбурге. Валидаторы будут постепенно заменять кондукторов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас новую технику настраивают специалисты, валидаторы оснащают российским программным обеспечением. После этого начнется тестирование нового оборудования в автобусах. На рейсы автобусы с валидаторами выпустят ближе к лету 2021 года.

Оплатить проезд транспортной или банковской картой валидатора можно будет, просто приложив ее к устройству.