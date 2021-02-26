Фото: Telegram/ Защита отца Сергия

Глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений (Кульберг) приехал в Среднеуральский женский монастырь, где ночью прошли обыски. По данным «КП», ОМОН нагрянул, чтобы задержать отца Силуана.

ОМОН Росгвардии приехал в монастырь в 01:30 Фото: Олег ГАЛИМОВ

Дело в том, что отец Силуан, чье мирское имя Андрей Кузнецов, еще с конца 90-х находился в розыске. Ему грозит пожизненный срок.

- Он обвиняется по части 2 статьи 105 – «Убийство двух или более лиц», - говорит «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах. - В конце 90-х он действовал не один. У него было два подельника. Они уже отсидели. А Кузнецова до сих пор не поймали. Все это время ему удавалось уходить от следствия за счет того, что он менял фамилии.