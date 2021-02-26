Академия единоборств РМК, которая принадлежит олигарху Алтушкину, получила спортивную премию

Фото: Академия единоборств РМК

Академия единоборств РМК, которая принадлежит олигарху Игорю Алтушкину, получила спортивную премию Sport Business Awards. Спортивный комплекс Екатеринбурга победил в номинации «Площадка года».

За звание стать лучшим боролись девять спортивных объектов со всей страны. Их оценивали по нескольким критериям – комплекс должен вмещать до трех тысяч зрителей, быть комфортным, иметь сервис, тренировочный график и уникальную систему развития.

- Защиты прошли еще несколько дней назад в онлайн-формате - каждый из участников презентовал свой проект, а жюри, собранное из ведущих специалистов и топ-менеджеров спортивного бизнеса, сделало свой выбор. Оценки выставляли сразу 80 человек, - рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Напомним, что Академия единоборств РМК была основана в 2018 году. В комплексе спортсмены занимаются по 11 направлениям единоборств. Кроме того, здесь проходят занятия по фитнесу и кроссфиту, а также проводятся турниры по смешанным единоборствам, боксу и кикбоксингу.