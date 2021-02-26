Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Первым заместителем главы Екатеринбурга стал Игорь Сутягин, больше двух лет занимавший пост вице-мэра по вопросам управления имуществом. Соответствующие документы о его назначении подписал Алексей Орлов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Игорь Сутягин начнет работать в новой должности 1 марта.

В Свердловскую область Игорь Сутягин приехал из Тобольска в 2014 году, когда был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии.

Родился Игорь Сутягин в Чапаевске Куйбышевской области 12 января 1969 года. В 1997 году окончил Самарский государственный университет.