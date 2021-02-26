Участок дороги от Шаумяна до Депутатской перекроют для автомобилистов с 19 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Чкалова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Участок дороги от Шаумяна до Депутатской перекроют для автомобилистов с 19 марта по 19 апреля 2021 года. Перекрытие связано с проведением работ ООО «Брусника» по строительству инженерных сетей.

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.

Водители смогут объехать перекрытый участок по Ясной, Шаумяна, Волгоградской и Амундсена.