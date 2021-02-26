Надевал каску и угрожал «гранатой»: в Екатеринбурге будут судить налетчика на банки

В Екатеринбурге будут судить мужчину два раза пытавшегося похитить из касс банков деньги на общую сумму в восемь миллионов. Как рассказали в УМВД России по Екатеринбургу, в первый раз екатеринбуржец наведался в банк в августе 2019 года. Мужчина пришел в отделение кредитной организации в Кировском районе и стал требовать деньги, угрожая сотруднику предметом, похожим на ручную гранату.

- Направляясь к банку, он скрыл свое лицо под кепкой и очками, а также пластырем закрыл левый глаз. Не поддавшись на угрозы нападавшего, испуганная женщина успела покинуть кассовую зону, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сам налетчик испугался и убежал. Вторую попытку ограбить банк он решил совершить через месяц. Он зашел в офис другого банка и также потребовал отдать деньги. При этом в одной руке у него была «граната», а во второй предмет, похожий на пистолет. Лицо налетчик на этот раз скрыл под медицинской маской, а на себя надел строительную каску и жилет.

- Кассир успела нажать тревожную кнопку и спрятаться под стол, а мужчина, опасаясь задержания, поспешил скрыться, - добавили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Налетчика вскоре задержали. Им оказался безработный, ранее не судимый 30-летний местный житель. Сейчас по статье «разбой, с угрозой применения насилия с применением предмета, используемого в качестве оружия» ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.