Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники перехватили девять тысяч таблеток «Афобазола» и «Мезима». Три сотни упаковок с лекарством пытались незаконно провести в США. Сотрудники таможно посчитали, что крупная партия успокоительных и пищеварительного ферментного средства в международном почтовом отправлении не могла предназначаться для личного использования.

- Согласно инструкции препарат Афобазол принимается трижды в сутки курсом 2-4 недели. В посылке же отправлялось препарата достаточного для ежедневного непрерывного приема в течение почти 6 лет, - рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А.Сорокина Анатолий Тимощенков.

Пересылать для личного пользования лекарственные препараты, не содержащие сильнодействующие и наркотические вещества, в международных почтовых отправлениях разрешено. Но посылка, о котрой идет речь, не прошла таможенный контроль из-за недостоверного декларирования.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В отношении отправителя завели дело об административном правонарушении. Ему грозит конфискация товара и штраф, размер которого будет определен судом.