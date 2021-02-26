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Администрация города ищет подрядчика, который займется реставрацией Фабрики-кухни УЗТМ на улице Красных партизан,9/ул. Культуры,3 в ЦК «Орджоникидзевский». Начальная стоимость контракта 106 миллионов 941 тысяча рублей.

Подрядчик заменит окна и двери, отремонтирует фасад здания и благоустроит прилегающую территорию. Подать заявку на участие необходимо до 19 марта. Все работы должны быть выполнены до 31 мая 2022 года.

Напомним, что в ноябре 2019 года прокуратура выяснила, что Фабрика-кухня УЗТМ является собственностью Екатеринбургской академии современных искусств. При этом в обязанности вуза входил присмотр на памятником культуры - чего сделано не было.

- На фасадах имеются разрушения до кирпичного основания, нанесены вандальные рисунки, произведена замена оконных заполнений первого этажа с нарушением исторической растекловки и окраса, - рассказывали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать академию восстановить изначальный облик культурного памятника. В итоге суд обязал академию отреставрировать Фабрику-кухню УЗТМ до декабря 2023 года. На время реставрации часть здания обещали закрыть.