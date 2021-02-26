«Хотят забрать отцов»: ОМОН проводит обыски в Среднеуральском женском монастыре

На территории монастыря около сотни бойцов ОМОН Фото: Олег ГАЛИМОВ

Прибывшие в Среднеуральский женский монастырь силовики проводят обыски в кельях отцов – соратников отца Сергия.

По словам прихожан, их цель – забрать из обители отцов, потому что без них монастырь перестанет существовать в духовном плане. Среди тех, кого хотят забрать, по словам прихожан, отец Силуан – помощник Сергия (Николая Романова).

В кельях проводятся обыски Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Он воду носит, дрова, что им от него нужно не понятно! - разводят руками прихожане.

Однако некоторые говорят, что Силуан в том числе ведет службы.

- В Следственном комитете от происходящего открещиваются, как и в МВД. Есть предположение, что операцию проводит ФСБ при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии, - говорит один из адвокатов бывшего схиигумена Сергия Дмитрий Савченко.

- Ко мне с двумя детьми ворвался ОМОН в келью. Положили лицом на пол. Все обыскали, ничего не нашли и ушли. Ничего не забрали, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Иоанн, который сейчас находится на территории Среднеуральского женского монастыря.

Отец Иоанн рассказал, что у него в келье провели обыски, но ничего не нашли Фото: Олег ГАЛИМОВ

К монастырю в 3:15 прибыли два отряда ППС, ОМОН продолжает обыски.

- Ко мне с двумя детьми ворвался ОМОН в келью. Положили лицом на пол. Все обыскали, ничего не нашли и ушли. Ничего не забрали, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Иоанн, который сейчас находится на территории Среднеуральского женского монастыря.

В монастырь во время очередного визита силовиков также приехал участник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.

- Если они (силовики) выбивают окна, так пусть за свой счет и вставляют новые, - сказал он после обысков в обители.

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