Появились подробности массовой аварии на Уралмаше

Фото: Отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Появились подробности аварии, произошедшей 25 февраля на Уралмаше на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Ильича. В столкновении пяти машин пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновник ДТП на Subaru имел внешние признаки опьянения, подтвердит или опровергнет эти доводы медицинская экспертиза, ее проведут в городской больнице № 23. Туда же забрали и остальных участников столкновения.

- С места происшествия госпитализированы четыре человека: водитель автомобиля Subaru с сотрясением головного мозга, пассажир японской иномарки отделался ушибами ног и правой руки. Один из пассажиров «Газели» получил перелом основания черепа, другой - сотрясение головного мозга, рассказали в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что водитель Subaru водит автомобиль семь лет, за нарушения ПДД его привлекали дважды. Водитель «Газели» имеет стаж вождения 16 лет, до аварии его штрафовали семь раз. Автоинспекторам он пояснил, что двигался на «зеленый», основной удар пришелся на правую часть автомобиля.