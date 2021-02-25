Нашел нож и хотел продать: в Нижнем Тагиле мужчину задержали за сбыт холодного оружия

Фото: управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу

В Нижнем Тагиле за незаконный сбыт холодного оружия задержали мужчину. 33-летний уроженец Верхней Туры пытался продать за две тысяч рублей нож и специальный футляр для клинка, его удалось поймать во время проверочной закупки. Экспертиза определила, что нож относится к категории самодельного оружия.

- Сам задержанный пояснил, что нашел нож с ножнами осенью прошлого года в лесу и решил продать с помощью интернет-сайта частных объявлений, - сообщили в Линейном отделе МВД России на станции Нижний Тагил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконный сбыт холодного оружия». Проводится проверка.