В Екатеринбурге в 2021 году на сферу культуры выделят дополнительные 84 миллиона

Основное финансирование получат из городского и областного бюджетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году увеличат финансирование культурной сферы. Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому город получит дополнительные 84 миллиона рублей. Основную часть денег получат из городского бюджета – это больше 76 миллионов, еще 1,7 миллиона добавит область, оставшиеся средства получат из внебюджетных источников.

Деньги пойдут на развитие, ремонт и строительство объектов культуры. Например, на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей возведут памятник труженикам тыла, для этого выделят 15 миллионов рублей.

- Будут выделены средства на капитальный ремонт Театра кукол, Детской художественной школы № 3, Детской музыкальной школы № 6, учреждения «Центр культуры Молодёжный» и другие объекты, - рассказывают в мэрии Екатеринбурга.

В октябре 2020 года в администрации утвердили программу по развитию в столице Урала культуры и искусства в 2021-2025 годы. Основными задачами является развитие театров, парка Маяковского, Екатеринбургского зоопарка и других объектов.