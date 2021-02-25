Адвокат прокомментировал продление ареста отцу Сергию

Отец Сергий пробудет в СИЗО до лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 февраля 2021 года Басманный районный суд Москвы продлил арест отца Сергия (Николая Романова) еще на три месяца – до конца мая. Все это время у здания суда решения ждала группа поддержки из двух десятков сторонников бывшего руководителя Среднеуральского женского монастыря.

После того, как решение было озвучено, его прокомментировал адвокат отца Сергия Павел Бабиков.

- Непонятно, зачем заслуженного человека, который много сделал не только для Урала, но и для всей России, держать под стражей? – говорит адвокат.

Захват монастыря произошел перед Новым годом Фото: Олег ГАЛИМОВ

По его словам, на суде защита представила документа и характеристики с доказательством полезных для общества деяний схимонаха. По словам адвоката, отец Сергий помогал нуждающимся, строил церкви и монастыри, спасал людей. Но эти аргументы не были приняты к сведению судом.

Кстати, после окончания заседания отец Сергий заявил, что продолжает молиться за свою паству, и просит не связывать его уголовное преследование с политикой.

Отца Сергия (Николая Романова) задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря в конце декабря 2020 года. Его доставили в Москву, где отправили под арест. Противостояние отца Сергия и Екатеринбургской епархии началось весной минувшего года, когда схиигумен стал отрицать пандемию коронавируса и призвал людей продолжить посещать храмы.

Позже митрополия запретила отцу Сергию служить, потом церковный суд лишил его сана, а после отлучил от Русской православной церкви.

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