В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная маске - символу 2020 года

Фото: оперштаб Свердловской области

В Свердловском краеведческом музее открылась необычная выставка, посвященная символу 2020 года. Главными объектами экспозиции стали маски. Экспонаты распределены на три модуля: «История масок в истории человечества», «Коронавирусные артефакты», «Мы это пережили», здесь собраны рассказы горожан о пандемии.

- С каждым экспонатом связана история. Например, маска-балаклава Юрия Рыбина – напоминание о восьмимесячном походе свердловчан к Северному полюсу в 1982 году, а маска электросварщика рассказывает о строительстве газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, - сообщает оперштаб Свердловской области.