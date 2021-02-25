В Екатеринбурге поймали воришку, вынесшего игровую приставку из магазина

Преступник попал на запись камеры видеонаблюдения. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали парня, который вместе с сообщником вынес дорогую игровую приставку из магазина техники и электроники. Кражу молодые люди совершили еще осенью прошлого года в одном из торговых центров на ВИЗе. Парни заранее распределили роли в этой «операции», один пытался положить консоль в пакет, а другой следил, чтобы его товарища не заметили охранники. Стоимость похищенной приставки составила 20 тысяч рублей.

- За совершение данного преступления задержали ранее судимого 18-летнего местного жителя, он признался, что консоль сдали в ломбард, при этом товарищ не поделился с ним выручкой, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас полиция ищет второго преступника, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.