Чартерные рейсы запускают «Уральские авиалинии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 марта из Екатеринбурга можно будет улететь в Азербайджан. Чартерные рейсы в Азербайджан запускают «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Правда посетить страну могут далеко не все.

Сейчас доступ в страну доступен для сотрудников и руководителей дипломатических представительств, консульств в Азербайджане и членов их семей. Также полететь могут иностранные граждане, члены семей которых являются гражданами Азербайджана (супруги, родители или дети), имеющие разрешение на работу в Азербайджане и имеющие постоянный или временный вид на жительство. Также смело покупать билеты на самолет могут иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах Азербайджана.

В Россию из Азербайджана на сегодняшний день могут вылететь граждане, которые имеют основание на въезд по Постановлению Правительства РФ. При этом приехать в аэропорт нужно не позднее, чем за четыре часа до вылета из Баку. Кроме того для всех обязательны ПЦР-тесты.